Galatasaray'da Erden Timur devam edecek mi? Dursun Özbek'ten açıklama

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Galatasaray'da yeniden seçilen Dursun Özbek yönetimi dün mazbatasını aldı ve resmen göreve başladı. Gelenek gereği Galatasaray Lisesi'nde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Yönetim Kurulu’nun içerisindeki görev bölümü şu şekilde açıklandı.

Başkan: Dursun Aydın Özbek

İkinci Başkan: Metin Öztürk

Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu

Başkan Yardımcısı: Mehmet Saruhan Cibara

Genel Sekreter: Eray Yazgan

Muhasip Üye: İbrahim Hatipoğlu

GÖZLER SPORTİF A.Ş.'DE! ERDEN TİMUR DEVAM EDECEK Mİ?

Yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldıktan sonra gözler Sportif A.Ş.'ye çevrildi. İki yıldız Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yapan Erden Timur'un görevine devam edip etmeyeceği konusu netleşmiş değil. Gelen haberlere göre Timur görevine devam etmeyecek.

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Normal şartlarda Sportif A.Ş. yönetimi atamayla göreve geldiği için istifa etmeleri gerekiyor. Usul gereği Erden Timur'un da bulunduğu Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi ve Sportif A.Ş. genel kurulunun toplanıp yeni görevlendirmelerin belirlenmesi gerekiyor. Galatasaray'da Sportif A.Ş. genel kurulunun 26 Haziran'da yapılması bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK: DAVET ETTİM, HABER BEKLİYORUM

Erden Timur ile ilgili konuşan Dursun Özbek; "Kendisini yönetime davet ettim. Haber bekliyorum." dedi.

"MEHMET ÖZBEK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erden Timur'un ayrılması durumunda Mehmet Özbek'in futbolun başına geçeceği yönündeki haberlere de yanıt veren Özbek; "Mehmet Özbek işlerimizin başında. Galatasaray'da görev alması söz konusu değil." diye konuştu.