Galatasaray'da en az 1 milyar TL'lik kayıp

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys’a elenince kasasına hatırı sayılır bir parayı koyma fırsatını da kaçırdı. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’ne ayak bastı parası olarak UEFA’dan alacağı 18 milyon 620 bin Euro ile 9 milyon Euro (toplam 1 milyar TL) tutarındaki yayın gelirinden oldu.

4.5 MiLYON EURO’LUK TESELLi

Lig aşamasında oynanacak maçlarda alınacak her galibiyetin değeri 2.1 milyon Euro, her beraberlik ise 700 bin Euro gelir anlamına geliyordu. Galatasaray bunları da alamayacak. 18. kez Şampiyonlar Ligi’ne kalma şansını kaçıran sarı kırmızılı takım yoluna Avrupa Ligi’nde devam ederken, UEFA ayak bastı parası olarak 4 milyon 310 bin Euro ödeyecek. Kupa-2’de alınacak her galibiyete 450 bin Euro, beraberliğe ise 150 bin Euro para ödülü veriliyor.