Galatasaray - Young Boys maçında rakip oyunculardan provokasyon! O hareket sonrası kavga çıktı

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'u ağırladığı maçta gergin anlar yaşandı.

Sarı kırmızılıların Young Boys ile oynadığı maçta baskısının arttığı dakikalarda oyun durdu.

Young Boys'ta oyundan çıkan Ugrinic ve Colley, saha kenarından dışarı çıktı.

Oyundan çıktıktan sonra maraton tribüne doğru 'sus' işareti yapan Colley, tribünleri öfkelendirdi ve sahaya yabancı madde yağmaya başladı.

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Colley ve Ugrinic, maddeler sonrası saha içerisine girdi ve hakem oyunu durdurdu.

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Colley'in sus işareti yaparak tribünleri provoke ettiğini hakeme söyledi ve itirazda bulundu.

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Colley ve Ugrinic'in ağır ağır kenara gitmesi üzerine sarı kırmızılı futbolcular, oyunun hızlanması için itirazlarda bulundu ve iki takım arasında gerginlik yaşandı.

Bu gerginlik sonrası Kaan Ayhan ve Males sarı kart gördü.

Galatasaray karşısında 87. dakikada A. Virginius ile galibiyet golünü bulan Young Boys'ta oyuncular sarı kırmızılı tribünlere doğru giderek sevinçte bulundu.

Bu sırada Young Boyslu oyuncularla bir tartışma yaşayan Fernando Muslera direkt kırmızı kartla ihraç edildi.

Virginius, gol sevincine koşarken Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın çelme taktığı gerekçesiyle Norveçli hakem Espen Eskas kırmızı kartına başvurdu.

Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Günay Güvenç oyuna girerek kaleye geçti.

OKAN BURUK'TAN SAVUNMADA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın devre arasında savunmada büyük değişiklik yaptı.

Maça savunma dörtlüsünü Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Derrick Köhn dizilişiyle başlayan tecrübeli teknik adam, devre arasında iki değişiklik gerçekleştirdi.

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Sol bek Köhn'ü oyundan alan Okan Buruk, bu oyuncunun yerine orta saha Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü. Hakim Ziyech'i çıkarıp Barış Alper'i onun yerine kaydıran Buruk, sağ bek için Elias Jelert'i oyuna aldı. Buruk, sağ stoper başlayan Nelsson ile sol stoper oynayan Kaan'ın da yerlerini değiştirdi.

ÜÇÜNCÜ KEZ ELEMEDE TAKILDI

Galatasaray, tarihinde üçüncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi elemesini geçemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 17 kez grup aşamasında boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. "Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

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2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemeleri geçemeyen Galatasaray, bu sezon da "Devler Ligi" bileti alamadı.

AVRUPA'DA SON 3 MAÇINI KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında yaptığı son 3 maçtan mağlup ayrıldı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 tur play-off'unda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da iyi başlayamadı.

BAKAN BAK MAÇI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi tribünden takip etti.

Karşılaşma öncesinde RAMS Park'a gelen Bakan Bak, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti. Osman Aşkın Bak'ın yanında İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.

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OKAN BURUK YİNE TRİBÜNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle takımını saha kenarından yönetemedi.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile yapılan mücadelenin ardından 2 maç ceza alan Buruk, ilk Young Boys müsabakasında da saha kenarında yer alamadı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu karşılaşmayla cezasını tamamlayacak.

Okan Buruk'un yerine saha kenarında yardımcısı İrfan Saraloğlu oyunculara direktifleri iletti.

BARIŞ ALPER SAĞ BEK BAŞLADI

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, mücadeleye sağ bek pozisyonunda başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezon beklerde görev verdiği ve iyi performans sergileyen hücum oyuncusu Barış Alper, Young Boys maçının ilk 11'inde sağ bek olarak yer aldı.

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ICARDİ-BATSHUAYİ ÇİFT SANTRFOR

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys mücadelesine çift santrforla çıktı.

Galatasaray'ın üst üste iki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile oyuna girdikten sonra attığı 2 golle ilk Young Boys maçının seyrini değiştiren yeni transfer Michy Batshuayi, müsabakaya ilk 11 başladı.

TARAFTARLARDAN FİLİSTİN MESAJI

Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.

RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi seremonide tribünlere İngilizce "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazılı pankartlar açtı.

YOUNG BOYS'TA KELLER İLK MAÇTAKİ İYİ PERFORMANSININ ÖDÜLÜNÜ ALDI

İsviçre temsilcisi Young Boys'ta teknik direktör Patrick Rahmen, ilk maçın 11'inde tek değişikliğe gitti.

Young Boys, 3-2'lik galibiyetin avantajıyla geldiği İstanbul'da sahaya Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula 11'i ile çıktı.

Rahmen, Bern'deki ilk müsabakaya 11 başlayan ancak sakatlandığı için çıkmak zorunda kalan kaleci Von Ballmoos'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine kaleyi ilk maçta oyuna girdikten sonra kritik kurtarışlar yapan Keller'e teslim etti.

ERİKSSON İÇİN SAYGI DURUŞU

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.