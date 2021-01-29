Galatasaray'da Emre Kılınç'tan transfer itirafı

Emre Kılınç, Gaziantep FK maçının ardından şu sözleri kullandı;

İkinci yarıya iyi başlamak çok önemliydi. Gerçi ara olmadı ama iyi başlamak güzeldi. Zor bir deplasmanda, ligin en zor deplasmanlarından birinde kazanmak önemliydi.

Önümüzde zor maçlar var. İyi sonuçlarla yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlarımızla taraftarlara daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz.

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