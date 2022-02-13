Galatasaray'da Emre Kılınç ve Arda Turan takımla çalıştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
84 yıl sonra aynı tarihi hata Macrona çok sert tepki84 yıl sonra aynı tarihi hata! Macron'a çok sert tepki#Ukrayna
80inci testi de pozitif Beynim artık her gün bana Muzaffer bugün öleceksin diyor80'inci testi de pozitif! "Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor"#İstanbul
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
KDV indirimi nasıl yansıyacak İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlarKDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar#KDV Oranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz#AK PARTİ
Ticaret Bakanı Muştan KDV indirimi açıklaması 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacakTicaret Bakanı Muş'tan KDV indirimi açıklaması! 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacak#Mehmet Muş
CIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryoCIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryo!#Rusya
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme... Faysal Söylemez de gözaltına alındıHalil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme... Faysal Söylemez de gözaltına alındı#Halil Falyalı
Gelgit dalgaları hepsini yuttuGelgit dalgaları hepsini yuttu! #ENDONEZYA
YÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diyeYÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diye#Erol Özvar
İnsanlık tarihi baştan yazılacakİnsanlık tarihi baştan yazılacak!#Neandertal
Fırsatçı kiracılarFırsatçı kiracılar#Kiracı
Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlarMasadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar#Muhalefet
Herkes onu konuşuyor... Bir grup genç kız tarafından kandırıldımHerkes onu konuşuyor... 'Bir grup genç kız tarafından kandırıldım''#RUSYA
Ayılan ayrılana Neler oluyor ilişkilereAyılan ayrılana! Neler oluyor ilişkilere?#Pınar Deniz
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Emre Kılınç ve Arda Turan takımla çalıştı

#Galatasaray#Emre Kılınç#Arda Turan
Galatasarayda Emre Kılınç ve Arda Turan takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başlarken, sakatlıkları düzelen Arda Turan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalıştı.

Haberin Devamı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Kayserispor karşısında ilk 11 başlayanlar salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular, salondaki programın sonrasında sahada top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından fiziki koordinasyon ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dar alanda yüksek tempolu çift kaleyle tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları düzelen Arda Turan ve Emre Kılınç antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasarayda Emre Kılınç ve Arda Turan takımla çalıştı

Pazartesi günü izin yapacak olan Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına salı sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Emre Kılınç#Arda Turan

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası