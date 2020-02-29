MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Emre Akbaba ve Falcao 11'de, Adem kulübede!
GeriFutbol Galatasaray'da Emre Akbaba ve Falcao 11'de, Adem kulübede!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Emre Akbaba ve Falcao 11'de, Adem kulübede!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Emre Akbaba ve Falcao 11'de, Adem kulübede!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray Teknik Direktörü, Kadıköy’de F.Bahçe’yi 21 yıl sonra yenen kadroda tek değişiklik yapacak.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde yarın Gençlerbirliği karşısına çıkaracağı ilk 11’i belirledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, geçen hafta Fenerbahçe’yi güzel bir oyunla 3-1 bir mağlup eden kadroda sadece tek değişiklik yapacak; derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Younes Belhanda’nın yerine Emre Akbaba görev yapacak. Santrfor mevkisindeki tercihini, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Falcao’dan yana kullanacak olan Terim, bu futbolcunun alternatifi olan Adem Büyük’ü ise hamle oyuncusu olarak kulübede oturtacak. Orta alanda da yine Seri-Ömer ikilisi forma giyecek.

MALİ GENEL KURUL 21-28 MART'TA

Öte yandan Galatasaray Kulübü’nde yıllık olağan mali genel kurulun tarihi açıklandı. Genel kurul, 21 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 28 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Galatasarayda Emre Akbaba ve Falcao 11de, Adem kulübede

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle