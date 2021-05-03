Galatasaray'da Emre Akbaba sonradan açıldı! 135 dakikada kaderi değişti...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sezon boyunca performansı sebebiyle eleştirilen Emre Akbaba, ligin son bölümünde ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

36. haftada oynanan Trabzonspor mücadelesinin uzatma bölümlerinde attığı kritik golle Galatasaray'a bir puan kazandıran deneyimli ortaya saha oyuncusu, Fraport TAV Antalyaspor maçını boş geçse de İttifak Holding Konyaspor maçında attığı golle 1-0'lık galibiyetin mimarı olmuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İKİ ATTI, BİR SAYILDI

Son haftalarda hem skora hem de kazanılan puanlara doğrudan etkisi olan Emre Akbaba, son olarak Gençlerbirliği maçında ağları sarsmayı başardı. 28 yaşındaki futbolcu, 53. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Emre Akbaba'nın birkaç dakika sonra attığı bir diğer gol ise VAR incelemesi neticesinde elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Müsabakanın orta hakemi Halis Özkahya, Emre Akbaba'nın iptal edilen golünce asisti yapan Ryan Babel'in topu eliyle öne aldığına hükmetti.

135 DAKİKADA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sakatlıklarla boğuştuktan sonra yeniden eski günlerine dönmek isteyen Emre Akbaba, bunun sinyallerini son 4 haftadaki performansıyla vermeyi başardı. Deneyim oyuncu, sarı kırmızılı formayla çıktığı son 4 lig maçında 3 gole imza attı.

Attığı 3 golü yalnızca 135 dakikaya sığdıran Emre Akbaba, Fraport TAV Antalyaspor maçını boş geçmesine rağmen sarı kırmızılı ekibe şampiyonluk yolunda kritik puanlar kazandırmayı başardı.

Trabzonspor: 55'te oyuna girdi, 90+6'da beraberlik golünü attı.

İttifak Holding Konyaspor: 46'da oyuna girdi, 87'de galibiyet golünü attı

Gençlerbirliği: İlk 11'de başladı, 53'te skoru tayin etti; 2-0.

GALATASARAY FORMASIYLA EN GOLCÜ SEZONU

Bu sezon ilk kez bir deplasman maçında gol atma başarısı gösteren Emre Akbaba, gol sayısını 5'e yükseltti. Deneyimli oyuncu, Galatasaray formasıyla en golü sezonunu geçiriyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Galatasaray formasıyla çıktığı son 4 lig maçında 3 kez rakip ağları sarsan Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 28 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı takımdaki geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağına dair sarı kırmızılı yönetim ve oyuncu arasındaki görüşmeler sürüyor.

Yetenekli futbolcunun son dönemde ortaya koyduğu etkili performansın yeni sözleşme görüşmelerinde kilit rol oynaması bekleniyor.

SÜPER LİG GOL REKORU KIRILDI

Galatasaray forması giyen Emre Akbaba’nın 53. dakikada Gençlerbirliği filelerine gönderdiği golle birlikte, Süper Lig tarihinde en fazla gol atılan sezona ulaşıldı. 2020-21 sezonunda ilk golü Çaykur Rize'den Skoda, Fenerbahçe’ye atarken 1000. golü ise Denizlisporlu Sakıb Aytaç, Kayserispor ağlarına göndermişti. Emre Akbaba’nın sayısı sezonun 1033. golü olarak kayıtlara geçti.

"BU KULÜP İÇİN SAVAŞIRKEN İKİ KEZ AYAĞIMI SAHADA BIRAKTIM"

"Sezon başından beri taraftarın önüne atıldım. Galatasaray için yaptığım maddi fedakarlıklar inanın gazetede çıkanların çok daha fazlası. Bu kulüp için savaşırken iki defa ayağımı sahada bıraktım. Zamanı gelince herkes görecek kimin ne talep ettiğini. Şimdi lütfen müsaade edin de büyük hedefimize odaklanalım."