Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk kararı! Yeni sözleşme ve büyük zam

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Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk mücadelesi sürerken diğer yandan da yeni sezon planlaması yapılıyor.

Geçtiğimiz sezon başında takımı Okan Buruk'a emanet eden Galatasaray, önemli başarılar elde etti.

Kulüpteki ilk sezonunda şampiyon olan Buruk, bu sene de kalan 4 maçın 3'ünü kazanırsa mutlu sona ulaşacak.

Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Galatasaray yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıyla yola devam etmek istiyor.

Sarı kırmızılılar, 25 Mayıs'taki seçim sonrası bu konuya ağırlık vermeyi düşünüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi durumunda, Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Buruk, şu anda yıllık 20 milyon lira kazanıyor. Yönetimin, tecrübeli teknik direktörün maaşını yaklaşık 50 milyon lira seviyesine yükseltmek istediği öğrenildi.

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Galatasaray, son iki sezonda Okan Buruk yönetiminde 68 lig maçına çıktı. Bu mücadelelerin 56'sını kazanan sarı kırmızılılar, 7 beraberlik ve 5 de mağlubiyet aldı.