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Galatasaray'da Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Anıtkabir
Galatasarayda Dursun Özbekten derbi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 11:50

Türkiye Cumhuriyet'inin 100. yılı kapsamında Anıtkabir'e ziyaret düzenleyen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında Anıtkabir'e ziyarette konuştu.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

Galatasaray'a, Atamıza olan sevgi bu, dolayısıyla yadırgamamak lazım. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Yepyeni bir Galatasaraylı nesil geliyor. Biz, yeni neslin yüzünü güldürecek bir Galatasaray yaratma peşindeyiz. Buradaki kalabalık gerçekten çok güzel. Muazzam bir sevgi seli vardı.

DERBİ YORUMU

Hedefimiz şampiyonluk. Bu akşamki maçta, çok güzel bir maç olacak. 50 bin taraftarımız olacak. Güzel bir maç olacağını bekliyorum

FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSU HAKKINDA

Bugünkü ziyaretin sebebi cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına bağlı olarak Atamı'zı ziyaret etmek. Bu konuyla ilgili Erden Bey bir şeyler söylerse daha güzel olur.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Anıtkabir

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