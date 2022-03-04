Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Domenec Torrent'in Feghouli tercihinin nedeni belli oldu

#Galatasaray#Feghouli#Konyaspor
Galatasarayda Domenec Torrentin Feghouli tercihinin nedeni belli oldu

Süper Lig'de 28. hafta maçında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'da kadroda yer almayan Feghouli'nin neden tercih edilmediği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Süper Lig 'de 28. hafta maçında deplasmanda Konyaspor 'la karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk ve Feghouli kadroya alınmadı. Sarı-Kırmızılı ekipte Feghouli'nin kadroda olmaması dikkat çekmişti. Domenec Torrent'in neden tecrübeli futbolcuyu tercih etmediği ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent'in Feghouli'ye UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacakları maçta şans vermeyi düşündüğü için tecrübeli oyuncuyu kadroya almadığı öğrenildi.

İspanyol teknik adam, Konyaspor maçında yararlanmak için Feghouli'nin yerine Morutan'ı dahil etti.

İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Feghouli#Konyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş