Galatasaray'da Domenec Torrent'in Feghouli tercihinin nedeni belli oldu

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Süper Lig 'de 28. hafta maçında deplasmanda Konyaspor 'la karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk ve Feghouli kadroya alınmadı. Sarı-Kırmızılı ekipte Feghouli'nin kadroda olmaması dikkat çekmişti. Domenec Torrent'in neden tecrübeli futbolcuyu tercih etmediği ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent'in Feghouli'ye UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacakları maçta şans vermeyi düşündüğü için tecrübeli oyuncuyu kadroya almadığı öğrenildi.

İspanyol teknik adam, Konyaspor maçında yararlanmak için Feghouli'nin yerine Morutan'ı dahil etti.

İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.