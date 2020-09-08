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GeriFutbol Galatasaray'da Diagne ve Emre Akbaba takımdan ayrı çalıştı
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 08.09.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Diagne ve Emre Akbaba takımdan ayrı çalıştı

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Galatasaray'da Diagne ve Emre Akbaba takımdan ayrı çalıştı
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve dar alan oyunları devam eden idmanın ana bölümünde, 11'e 11 sınırlı alanda kurallı oyun gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise yüksek şiddetli interval koşular yapıldı.

Tedavileri süren Mbaye Diagne ve Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendileri için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Galatasarayda Diagne ve Emre Akbaba takımdan ayrı çalıştı

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