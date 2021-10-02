Galatasaray'da Çaykur Rizespor öncesi iki eksik

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Süper Lige geri dönüyor Şaşırtan istifa sonrası bomba karar...Süper Lig'e geri dönüyor! Şaşırtan istifa sonrası bomba karar...#Emre Belözoğlu
Çalışanlarından Bezosa mektuplu ifşa şoku Elon ne zaman uçuyorÇalışanlarından Bezos'a mektuplu ifşa şoku! 'Elon ne zaman uçuyor?'#Blue Origin
Zarrabın binası tinerci yuvası Parça parça çaldılar...Zarrab'ın binası tinerci yuvası! Parça parça çaldılar...#Reza Zarrab
Tuhaf ve anormal bir valilik açıklamasıTuhaf ve anormal bir valilik açıklaması#Kaymakam
Emsal karar çıktı: 47 yaş büyükle maddi çıkar evliliğinde tazminatEmsal karar çıktı: 47 yaş büyükle maddi çıkar evliliğinde tazminat!#Boşanma Davası
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Günlerce konuşulmuştu... O bebeğin akıbeti belli olduGünlerce konuşulmuştu... O bebeğin akıbeti belli oldu#Afganistan
Zengin olma hayali kötü bitti 3 yıldır konuşmuyor...Zengin olma hayali kötü bitti! 3 yıldır konuşmuyor...#Dolandırıcılık
Ağzına havlu sıkıştırılarak öldürülmüştü Son görüntüsü ortaya çıktıAğzına havlu sıkıştırılarak öldürülmüştü! Son görüntüsü ortaya çıktı#ANKARA
Çin ateşle oynuyor 38 savaş uçağı havalandı...Çin ateşle oynuyor! 38 savaş uçağı havalandı...#Çin
Bodrum susuz mu kalacak Tehlike kapıda...Bodrum susuz mu kalacak? Tehlike kapıda...#Kuraklık
Yeniayda başrol MarsınYeniayda başrol Mars'ın!#Astroloji
Bildiğiniz romantiklerden değilim'Bildiğiniz romantiklerden değilim'#Burak Yörük
Mustafa Keserden Bülent Ersoya sitemMustafa Keser'den Bülent Ersoy'a sitem#Mustafa Keser
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Çaykur Rizespor öncesi iki eksik

#Galatasaray#Çaykur Rizespor#Sporanasayfa
Galatasarayda Çaykur Rizespor öncesi iki eksik

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Haberin Devamı

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

- Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra cezalı Marcao da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Çaykur Rizespor#Sporanasayfa