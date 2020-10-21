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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 20:55 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

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Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
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Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı.

Bir süre devam eden çeşitli pas oyunlarının ardından ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle son buldu.

Omar Elabdellaoui, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra özel programına uygun bir çalışma yaptı. Sarı-kırmızılı ekip çalışmalarına yarın devam edecek

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim, Florya'da bir araya geldi

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