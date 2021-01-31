Galatasaray'da büyük değişim! Transferler sonrası Terim'in yeni planı...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Gaziantep FK deplasmanında teknik direktör Fatih Terim’in ikinci yarının başında yaptığı Henry Onyekuru ve Kerem Aktürkoğlu hamleleri Galatasaray’ın rakip kaleye daha hızlı gitmesini sağladı ve sonuçta sarı kırmızılılar Nijeryalı futbolcunun golleriyle 2-1 galip geldi. Peki Onyekuru ile birlikte devre arası takıma katılacak olan Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve DeAndre Yedlin transferleri takımda neleri değiştirecek İşte cevabı:

1- Hücumun yeni lideri Arda

Sezonun ilk yarısında sol kanatta görev yapan Arda Turan, bu mevkiyi Onyekuru’ya devredip, orta sahada forvet arkası olarak oynayacak. Terim böylelikle Arda’nın oyun zekasından daha çok yararlanıp, hücum organizasyonlarının lideri yapmayı planlıyor.

2- Emre Akbaba kulübeye

Formsuz olmasına rağmen kadro yetersizliği nedeniyle ligdeki 10 maçta ilk 11’de sahaya çıkan Emre Akbaba, artık hamle oyuncusu olarak kulübede oturacak. Bugüne dek Fatih Terim’in kendisine verdiği şansları iyi kullanamayan Akbaba, performansını yükseltemezse oynayamayacak.

3- Birinci santrfor Mohamed

Falcao'nun sakatlığı, Diagne’nin sorumsuz tavırları nedeniyle forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray’da artık birinci santrfor Mostafa Mohamed olacak. Falcao takıma döndüğünde Mohamed ile birlikte dönüşümlü olarak görev yapacak. Halil Dervişoğlu da 3. santrfor olarak görev bekleyecek.

4- Sağ bekte görev Yedlin'in

Yılbaşı gecesi geçirdiği kaza nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtilen Omar’ın alternatifleri olan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes’in bekleneni verememesi nedeniyle transfer edilen DeAndre Yedlin, yeni sağ bek olacak. Şener ve Linnes ise bu oyuncunun yedeği durumuna düştü.

5- Takım daha hızlı oynayacak

Sezon başından bu yana rakibin arkasına koşu yapabilecek hızlı bir kanat oyuncusu eksikliği yaşadığını yönetime aktaran Fatih Terim, Onyekuru transferiyle arzusuna kavuştu. Farkını daha ilk maçta gösterip 2 gol atan Onyekuru, sarı kırmızılı takımın artık daha süratli oynamasını sağlayacak

6- Genç Kerem daha çok oynayacak

Onyekuru'nun gelişi kanatlardaki rekabeti de artıracak. Asıl mevkisi kanat olmasına rağmen Falcao ve Diagne’nin yokluğunda mecburen santrfor oynayan Ryan Babel, Fatih Terim’in en önemli hamle oyuncularından biri olacak. Ayrıca Onyekuru gibi hızıyla dikkat çeken Kerem de daha fazla şans bulacak.