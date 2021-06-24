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Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret edecek
Galatasaray'ın 38 başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu ve beraberindeki heyet, 25 Haziran Cuma günü Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Spor Kulübü 38. Başkanı Burak Elmas, Yönetim Kurulu ve beraberindeki heyet, 25 Haziran Cuma (Yarın) günü saat 14.30’da Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirecektir.
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