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Futbol
Haber Giriş: 24.06.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret edecek

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Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret edecek

Galatasaray'ın 38 başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu ve beraberindeki heyet, 25 Haziran Cuma günü Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü 38. Başkanı Burak Elmas, Yönetim Kurulu ve beraberindeki heyet, 25 Haziran Cuma (Yarın) günü saat 14.30’da Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirecektir.

Galatasarayda Burak Elmas ve yönetimi, Anıtkabiri ziyaret edecek

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