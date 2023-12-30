×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim belli oldu! Fesih kararı alındı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Tanguy Ndombele
Galatasarayda bileti kesilen ilk isim belli oldu Fesih kararı alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 21:14

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'da devre arası transferi için çalışmalar sürerken yıldız isim için fesih kararı alındı.

Haberin Devamı

Sezona iddialı bir kadro ile devam etmek isteyen Galatasaray, ara transfer dönemini bekliyor.

Sarı-kırmızılı takım, kadrosuna katacağı isimler kadar yollayacağı isimleri de netleştirmeye başladı. 

Sporx'in haberine göre; ayrılığı beklenen ilk isim Fransız futbolcu Tanguy Ndombele oldu.

Galatasaray'ın Tottenham Kulübü'nden kiraladığı ve çok şey beklediği isimlerden biri olan Tanguy Ndombele yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Yıldız futbolcu, bir maç sonrası otel odasına hamburger istediği için teknik direktör Okan Buruk ile arasında tartışma çıktığı öne sürülmüştü. Ndombele, o günden bu yana da çok fazla şans bulamadı.

Galatasarayda bileti kesilen ilk isim belli oldu Fesih kararı alındı

Haberin Devamı

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA FESİH

Devre arasında, transfer dönemi resmen başladığında Tottenham ile temaslar sıklaştırılacak.

Eğer anlaşma sağlanamazsa yıl sonuna kadar alacağı paranın tamamı ödenerek gönderilecek. Sarı-kırmızılı takımın, Tottenham'dan kiraladığı Ndombele bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada skor üretemedi.

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

28 Aralık 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine EA Guingamp altyapısında başladı.

Sırasıyla Amiens, Olympique Lyon, Tottenham, Napoli ve Galatasaray formaları giydi. Kongo asıllı Fransız futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıktı. Ön libero ve on numara mevkilerinde de oynayabilen Ndombele'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Tanguy Ndombele

BAKMADAN GEÇME!