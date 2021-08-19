Galatasaray'da Berkan Kutlu, Giresunspor maçında zirveye çıktı!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Berkan Kutlu, Süper Lig’in ilk karşılaşmasında Giresunspor önünde haftayı zirvede bitirdi.

Genç futbolcu, 12 bin 945 metreyle Süper Lig’de geride bıraktığımız haftanın en çok koşan oyuncusu oldu.

Emre Taşdemir Giresun'da

Galatasaray Kulübü, kaleci Okan Kocuk’un ardından Emre Taşdemir’i de 1 yıllığına Giresunspor’a kiraladı. Uzun süredir tecrübeli sol beki kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi, sarı kırmızılı futbolcu ile anlaştı.