Galatasaray'da Bayern Münih'e giden Sacha Boey'in alternatifleri belli oldu! Sol beke de transfer...

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Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olması sebebiyle yoğun bir alternatif var.

Fransız sağ bekin rekor ayrılığı sonrası sarı-kırmızılılar sağ bek arayışına başladı.

İLK ADAY RENNES'DEN

Galatasaray'ın ilk hedefi, Boey'nin de transfer edildiği Rennes'den oldu.

Lorenz Assignon için Fransız kulübüyle görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar 5 milyon euroluk ilk teklifi yaptı.

23 yaşındaki Togo asıllı Fransız futbolcunun Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.

ALTERNATİF SENAYA

Ayrıca Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer oyuncunun Marvin Senaya olduğu belirtildi. Marvin Senaya bu sezon Strasbourg'da 19 maçta forma şansı buldu. Ligue 1 ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

ZEKİ ÇELİK GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılıların, Zeki Çelik'i de adaylar arasına dahil ettiği aktarıldı. 26 yaşındaki sağ bek bu sezon Roma'da 15 maçta oynadı.

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SOL BEK İÇİN İSE ACUNA İDDİASI

Bir süredir sol bek arayışını da sürdüren Galatasaray'da gündeme Acuna geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli sol bek Marcos Acuna için harekete geçti.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi. Bu sezon Sevilla formasını 13 karşılaşmada giyen Acuna, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Yıldız ismin Sevilla ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.