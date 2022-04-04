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Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman? İşte tarih bilgisi

#Galatasaray#Seçim
Galatasarayda başkanlık seçimi ne zaman İşte tarih bilgisi

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti. Daha sonra tüzük kararı gereği seçim kararı alınırken; Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun Nisan’da gerçekleşeceğini duyurdu. Peki, Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman?

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Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi ibra edilmemesi sonrası tüzük gereği seçime gidilecek. İşte, tarih bilgisi...

Galatasaray'da başkanlık seçiminin gerçekleşeceği 'Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' 23 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılacak. Başkanlık seçimi, ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise 30 Nisan 2022 günü yapılacak. Buna göre adaylar 8 Nisan’a kadar listelerini belirlemek zorunda.

Tüzüğün 28/1 maddesi gereğince, yönetim kurulunun bugün aldığı karar neticesinde “Olağanüstü Seçimli Genel kurul Toplantısı” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.

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Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması ile başlayacak toplantıda daha sonra seçimlere geçilecek. Kulüp başkanı, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sicil kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilecek.

 

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