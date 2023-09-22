Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten Kopenhag kalecisi Kamil Grabara açıklaması! 'Yakında öğrenirsiniz'

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Galatasaray Başkanı Dursuyn Özbek, sponsorluktaki gelirlerini 50 milyon Euro'ya çıkartmak istediklerini söyledi.

Son Kopenhag maçıyla ilgili konuşan Özbek, "Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’ne, yani her zaman olmamız gereken yere döndük. Şampiyonlar Ligi’nde kolay maç yok. Bütün taraftarlarımızdan, maç bitene kadar susmadan bize destek vermelerini rica ediyorum. Bugün kalbi Galatasaray için atan kimsenin desteğini esirgeyeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİM KURULUYLA BERABER KONUŞUYORUZ"

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun açılış maçında Kopenhag’la oynayacağı maç öncesinde rakip takımın kalecisi Kamil Grabara, “İlk kez böyle bir takıma karşı ve ilk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Bir arkadaşımdan da Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum” açıklamasını yapmıştı. Oyuncuya tepki maçta da devam ederken taraftarın hedefindeki isim olan Kamil Grabara'dan 90 dakikanın ardından skandal bir hamle geldi.

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Polonyalı kaleci, kişisel sosyal medya hesabından takım arkadaşlarıyla olan fotoğrafı paylaşırken şu notu düştü: "Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz."

"YAKINDA ÖĞRENİRSİNİZ"



Bu açıklamaların ardından Özbek, konuyla ilgili soruya "Kopenhag kalecisiyle alakalı bir girişim yapıp yapmayacağımızı yönetim kuruluyla beraber konuşuyoruz. Yakında öğrenirsiniz." yanıtını verdi.

Özbek'in diğer açıklamaları şöyle;

FORMA SPONSORU DEĞİŞECEK Mİ?

"Şu anda bu sezon forma tedarikçisi olarak Nike ile devam ediyoruz. Önümüzdeki 2024-2025 sezonundan itibaren tedarikçimiz değişecek, bunu yakında açıklayacağız."

"HEDEF 50 MİLYON EURO"

"Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım büyük bir çaba gösterdi ve Galatasaray tarihinin ulaşılmamış sponsor rakamlarına ulaşmak üzereyiz. 33 - 34 milyon Euro şu an. Hedefimiz 50 milyon Euro."