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Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan Fatih Terim'e Barcelona daveti!

#Galatasaray#Burak Elmas#Fatih Terim
Galatasarayda başkan Burak Elmastan Fatih Terime Barcelona daveti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, eski teknik direktör Fatih Terim'i İspanya'ya davet etti.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i 10 Mart'ta Barcelona ile Nou Camp'ta oynanacak maça davet etti.

İşte Burak Elmas'ın davet mektubu;

Sevgili Fatih hocam;

Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart'taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız.

Davetimize icabet edebilmeniz halinde seyahatimiz için gereken organizasyonla bizzat ilgilenmekle bahtiyar olacağım.

İçtetn sevgi ve saygılarımla.

Burak Elmas.

Galatasarayda başkan Burak Elmastan Fatih Terime Barcelona daveti

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#Galatasaray#Burak Elmas#Fatih Terim

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