Galatasaray’da başkan adayı Süheyl Batum: Florya’da kulüp 1.1 milyar $ kâr elde edebilir 

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Galatasaray’da başkan adayı Süheyl Batum, kulübün Riva projesinden 300-350 milyon dolar zarar ettiğini benzer bir durumun Florya’da da yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Göreve talip olmalarının nedenini “Demokrasi kültürümüz, siyaset, gayrimenkul projeleri Riva ve Florya ile G.Saray’ın geleceğinin heba edilecek olması” olarak nitelendiren Batum şu sözlerle Özbek’e yüklendi:

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MiNiMUM 900 MiLYON $

“Bundan 10 yıl sonra da birilerinin ‘Riva gitti, Florya da gitti, neredeydiniz siz’ demesine izin vermeyeceğiz. Başkan kazansa da burada denetçisi olacağız. Bizler olursak kesinlikle yapmayacağız. Florya’dan 1 milyar 100 milyon dolar (yaklaşık 35.5 milyar TL) kazanabiliriz. Erden Bey burayı G.Saray’ın kendisinin yapacağını söyledi. İnşaat maliyetlerini çıkarınca kâr minimum 900 milyon dolar. G.Saray’da bazı arkadalarımız 300 milyon dolar ile 900 milyon dolar arasındaki farkı bilmiyor.

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BURUK VE TiMUR’LA DEVAM

Süheyl Batum ayrıca 25 Mayıs’taki seçimi kazanmaları durumunda teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile çalışmanın bir yükümlülük olduğunu belirtirken “Sağda solda ‘Bunlar gelirse Okan Buruk’u atacaklar falan’ deniyor. Kapıdan, kulüpten, liseden geçmiş insanlar böyle zırvalara inanmaz” dedi.

BAŞKANA KiNiMiZ YOK

Galatasaray başkan adayı ayrıca “Bizler yönetime ve sayın başkana kiniçinde olan insanlar değiliz. G.Saray’ın geleceği konusunda endişeye düşen, bu konuda kazanırsa gereğini yapacak, kazanamazsa denetim görevini yapmak isteyen kişileriz. Bizler şampiyonluğu herkes kadar istiyoruz. Şampiyonluk nedeniyle bazı şeylerin gözden kaçmasını istemiyoruz” diye konuştu.

SÜHEYL BATUM’DAN ÖZBEK’E SORULAR: SALON YAPILACAKTI, NE OLDU?

· “Salon yapılacaktı, ne oldu? Salonun finansmanı Mecidiyeköy / Florya’dan gelen parayla yapılacaktı. Mecidiyeköy ne oldu?

· Yeni arazi vaat ettiniz. Ne oldu?

· Gayrimenkul fonu kuruldu mu? Ne oldu?

· Finansal borçlar 1 milyarın altına düşecekti, düştü mü? Hayır.

· Columbus Projesi dediniz. Ne oldu? Ömürlük kombinem projesi, ne oldu?

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· Espor arenası? Belçika’dan kulüp alınacaktı, olamadı. Arge birimi ve sadık taraftar projeleri yapılacaktı, olmadı. Leo Projesi ne oldu? İnşaat izni alındı mı, imar planı değişti mi? Konut şekline dönüştü mü? Binicilik tesisi yapılacaktı. Kulübün şu an 1 tane atı yok. 2 yıl oldu.”