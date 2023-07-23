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Galatasaray'da ayrılık! Taylan Antalyalı'nın yeni adresi Samsunspor...

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#Transfer#Taylan Antalyalı#Galatasaray
Galatasarayda ayrılık Taylan Antalyalının yeni adresi Samsunspor...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 13:31

Galatasaray'da geçen sezonu Ankaragücü'nde kiralık geçiren ve UEFA listesine alınmayan Taylan Antalyalı, Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'a transfer oluyor.

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı bir kez daha kiralık olarak takımdan ayrılıyor. Geçen sezonu Ankaragücü'nde kiralık geçiren Taylan, sezon öncesi hazırlık kampına katılmış ancak UEFA listesine alınmamıştı.

28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor ile anlaştı. Galatasaray ve Samsunspor, kiralık transferi kısa süre içerisinde açıklayacak.

Taylan Antalyalı'nın yarın sağlık kontrolünden geçip Samsunspor'un Bolu kampına katılması bekleniyor.

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HÜSEYİN EROĞLU İLE BULUŞUYOR

Bu transferle Taylan Antalyalı, kendisini Bucaspor altyapısına alan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile Samsunspor'da buluşmuş olacak.

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#Transfer#Taylan Antalyalı#Galatasaray