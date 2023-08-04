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Galatasaray'da ayrılık! Emre Kılınç, Samsunspor'a transfer oldu

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#Transfer#Emre Kılınç#Galatasaray
Galatasarayda ayrılık Emre Kılınç, Samsunspora transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 19:21

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor, Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı transfer etti.

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Samsunspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Galatasaray SK’nın orta saha oyuncusu Emre Kılınç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle." ifadeleri kullanıldı.

Galatasarayda ayrılık Emre Kılınç, Samsunspora transfer oldu

GALATASARAY'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Sarı-kırmızılı kulüp, Emre Kılınç için veda paylaşımı yaptı.

"Galatasaray formasıyla verdiği emekler için Emre Kılınç’a teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!"

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

2020/21 sezonu başında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Emre Kılınç, iki sezonda Sarı-kırmızılı formayla 80 maça çıktı. Milli Takım'a da yükselen Emre, 9 gol ve 8 asistle takımına katkı verdi.

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28 yaşındaki futbolcu geçen sezonu ise Ankaragücü'nde kiralık geçirdi.

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#Transfer#Emre Kılınç#Galatasaray

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