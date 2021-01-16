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GeriBasketbol Galatasaray'da Assem Marei 1.5 ay yok
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Assem Marei 1.5 ay yok

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Galatasaray'da Assem Marei 1.5 ay yok
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Mısırlı pivotu Assem Marei, sakatlığından dolayı yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki basketbolcu, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlandı.

Yapılan kontrollerinde ayak dış bağlarında üçüncü evre zedelenme tespit edildi. Oyuncunun rehabilitasyon süreci 4-6 hafta olarak öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca, "Assem Marei'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini dileriz." denildi.

Galatasarayda Assem Marei 1.5 ay yok

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