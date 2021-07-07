AA
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Galatasaray'da Arda Turan sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray Kulübü ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Turan, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan profesyonel futbolcumuz Arda Turan, sponsor hastanemiz Liv Hospital'ın Vadi İstanbul’daki şubesinde sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Spor Kulübü Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'ın son gözdesi Jens Stryger Larsen! Gedson Fernandes'e Onyekuru taktiği...Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılıların transfer gündemini ve yaşanan son gelişmeleri Spor Arena'ya değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PSV Eindhoven karşılaşması öncesi 7 Temmuz'a kadar UEFA'ya kadrosunu bildirmek zorunda olan Galatasaray, Gedson Fernandes, Onyekuru, Alex Moreno ve Kaan Ayhan üzerinde yoğunlaşırken gündeme sürpriz bir isim daha girdi. Ali Naci Küçük, yeni transfer hedefi ve transfer görüşmelerindeki son süreci Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya aktardı.