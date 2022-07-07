Galatasaray'da Alper Durur dönemi! 1 yıllık anlaşma

Haberin Devamı

2022/23 sezonu kadro yapılanması için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Kadın Basketbol A Takımı Başantrenörlük görevi için geçtiğimiz sezon Ormanspor’da çalışan Alper Durur ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

ALPER DURUR'UN KARİYERİ

Alper Durur, 1971 yılında Ordu’da dünyaya geldi. Liseyi Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nda eğitim gördü.

Alper Durur, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi altyapı antrenörlüğü ile başladığı kariyerine 1996 yılında Galatasaray Kadın Basketbol Altyapı Sorumlusu olarak devam etti ve görev yaptığı yıllar içinde 1 kez Yıldız Kız Türkiye Şampiyonluğu, 1 kez de Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 1999-2000 sezonunda ise A Takım Başantrenörü Ekrem Memnun’un yardımcılığını üstlendi.

Haberin Devamı

2001 yılında 12 yıl boyunca A Takım ve Altyapı Sorumlusu olarak görev yapacağı İstanbul Üniversitesi’nde yeniden çalışmaya başladı. Sonrasında sırasıyla Orduspor, Yakındoğu Üniversitesi, Mersin Basket, ve Çukurova Basketbol takımlarında Başantrenörlük görevini üstlenen Alper Durur, son olarak 2018-2022 yılları arasında Ormanspor’u çalıştırdı.