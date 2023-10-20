Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'ya Ruslar talip oldu! Kesenin ağzını açacaklar...

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Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sergilediği başarılı performans, ilgiyi de takımın yıldızlarına çevirmiş durumda. Son olarak Galatasaray'ın başarılı ismi için harekete geçildi.

Galatasaray’a transfer olduğu günden itibaren savunmanın değişmez ismi olmayı başaran Abdülkerim Bardakcı, bu çıkışını sadece Süper Lig’de değil, Şampiyonlar Ligi’nde ve A Milli Takım formasıyla da sürdürüyor.

29 yaşındaki stoperin bu müthiş yükselişi yabancı kulüplerin de ilgisini çekiyor. Geç patlama yapmasına rağmen savunmadaki duruşuyla güven veren Abdülkerim’i özellikle Rus kulüpleri yakından takip ediyor.

Yaz döneminde de Milli futbolcuya teklif yapan Ruslara Galatasaray cephesinden “Hayır” yanıtı gelmişti. Ancak Abdülkerim’in istikrarlı performansı sonrası, Ruslar tekrar devreye girmiş durumda.

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TEMSİLCİ YOLLUYORLAR

Fanatik'te yer alan haberde; başta Zenit olmak üzere, CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüplerinin, Abdülkerim’in transferi için Türkiye’ye temsilci gönderecekleri iddia edildi.

Galatasaray Yönetimi, başarılı savunmacıyı devre arasında bırakmaya kesinlikle sıcak bakmıyor. Rusların Galatasaray’ın kapısını nasıl bir teklifle çalacakları ise merak konusu oldu.

MAAŞINA ZAM

Öte yandan yönetim, defans hattının vazgeçilmezi haline gelen Abdülkerim Bardakcı'ya da zam yapacak. Yıllık 19,5 milyon TL kazanan 29 yaşındaki savunmacının maaşı, Kerem Aktürkoğlu'nda olduğu gibi 30 milyon TL'ye yükseltilecek.