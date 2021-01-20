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GeriFutbol Galatasaray'da 6-1'lik galibiyet sonrası Feghouli: "Derbiden sonra..."
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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 21:07 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da 6-1'lik galibiyet sonrası Feghouli: "Derbiden sonra..."

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Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray'da gol atıp asist yapan Feghouli maçı değerlendirdi.

Galatasaray'a geldiğinden bu yana gol veya asist katkısı yaptığı maçlarda Galatasaray 27 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet almasının hatırlatılması üzerine Feghouli şunları söyledi:

"Elhamdulillah çok mutluyum. Derbiden 3 gün sonra oynadığımız bu maçta güzel bir reaksiyon gösterdik. Sakatlıktan sonra iyi bir dönüş oldu. Sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Golümü eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Güzel bir istatistik ama ben bunlara çok bakmıyorum. İyi oynamama bakıyorum. Topla veya topsuz iyi oynamam önemli. Takım olarak iyi oynamamız önemli."

 

Galatasarayda 6-1lik galibiyet sonrası Feghouli: Derbiden sonra...

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