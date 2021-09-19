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Galatasaray'da 4 eksik, Alanyaspor'da gözler Emre Akbaba'da! Öne çıkan iddaa tahmini...

#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Alanyaspor
Galatasarayda 4 eksik, Alanyasporda gözler Emre Akbabada Öne çıkan iddaa tahmini...

Galatasaray 22 günde 7 maçlık periyodun 3.'sünde Alanyaspor'u TT Stadı'nda konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

GALATASARAY

Avrupa Ligi grup aşamasının ilk maçında Lazio'yu 1-0 yenerek morallenen Galatasaray'da, sakatlıkları devam eden Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezalı olan Marcao forma giyemeyecek.

Savunmanın göbeğinde "Luyindama & Nelsson" ikilisini izleyeceğiz.

Orta alandaki üçlü Lazio maçıyla aynı olacaktır. "Berkan, Taylan & Cicaldau" hem hücumu hem de savunmayı birlikte çok başarılı şekilde yaptı.

Hücumda bazı değişiklikler olabilir çünkü 3-4 günde 1 maç periyoduna girdik. Lazio karşısında kenardan gelen Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Mostafa Mohamed komple bir şekilde forvet hattını oluşturabilir.

Sağ bekte Boey yerine DeAndre Yedlin devam edecektir. Solda da Patrick van Aanholt şu an için alternatifsiz gibi...

ALANYASPOR

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Sezona Çağdaş Atan'la başlayan Alanyaspor ise 3 maçta tek galibiyet gelince TD koltuğunda değişikliğe gitti.

Bir Galatasaray efsanesi olan Bülent Korkmaz'ı takımın başına getirdiler, Korkmaz da ilk maçında Giresunspor karşısında 3 puanı cebe attı.

Galatasaray'dan kiralanan Emre Akbaba, tek golün sahibi Chidozie Awaziem'e asist yapan isim oldu. Akbaba, TT Stadı'na dönüşünde nasıl bir performans ortaya koyacak taraflı tarafsız herkes merak ediyor...

2 maç cezası sona eren Efecan Karaca kadroya geri dönüyor. Bir kanatta Davidson izleyeceğiz ancak diğer kanatta Efecan'ın alternatifi Daniel Candeias olabilir.

Geçen sezon 40 lig maçının 37'sinde kaleyi koruyan Marafona, Çağdaş Atan'ın ilk tercihi olarak yeni sezona başlamamıştı. Bülent Korkmaz da ilk maçında eldivenleri Serkan Kırıntılı'ya teslim etti. 

Galatasarayda 4 eksik, Alanyasporda gözler Emre Akbabada Öne çıkan iddaa tahmini...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 7 lig maçında hiç beraberlik çıkmadı. (4 Alanyaspor galibiyeti - 3 Galatasaray)

- Bülent Korkmaz daha önce 3 farklı takımla 4 defa Fatih Terim'in karşısına çıktı, hepsini kaybetti! (Karabükspor, İstanbul BBSK, Antalyaspor)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%47'lik kesim Avrupa'da 3 puan almanın moraliyle seyircisi önüne çıkacak sarı-kırmızılıların Alanyaspor'u yeneceğini düşünüyor...

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%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder'in Real Madrid günleri...

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#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Alanyaspor