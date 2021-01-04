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Galatasaray'a veda eden Sudenur Akarpa Bella Vista Koleji ile anlaştı
Galatasaray alt yapısından yetişen ve kısa sürede yıldızı parlayan Sudenur Akarpa, basketbol kariyerini Amerika'da sürdürecek.
Galatasaray alt yaş kategorilerinde forma giyen 2004 doğumlu Sudenur Akarpa, basketbol kariyerini Amerika'da sürdürecek.
Bella Vista Koleji ile anlaşan genç oyuncu, Galatasaray ailesine teşekkür ederken yeni takımıyla anlaşmaya vardığını duyurdu.
Sudenur, Milli Takım'da U16 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda forma giydiği 7 maçta 15.1 sayı ortalaması yakalamıştı.
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