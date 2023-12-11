Galatasaray'a tarihi Kopenhag maçı öncesi iki müjde birden! İdmandalar...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında yarın TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman, ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp top kapma çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümünde ise Kopenhag maçının taktiği üzerinde duruldu.



Son müsabakalarda sakatlıklarından dolayı oynamayan Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech, Kopenhag maçının son antrenmanında takımla çalıştı.



Galatasaray, saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’ndan Danimarka’nın Kopenhag şehrine gidecek.

GALATASARAY'A İKİ MÜJDE BİRDEN

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Sarı kırmızılılara tarihi Kopenhag maçı öncesi iki müjde birden geldi. Son müsabakalarda sakatlıklarından dolayı oynamayan Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech, takımla çalıştı.

İki oyuncunun, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda forma giymesi bekleniyor.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

- Sarı-Kırmızılılar maçı kazanması halinde diğer maçın sonucuna bakmaksızın son 16 turuna kalacak.

- Galibiyet dışında hiçbir sonuç Galatasaray'a bir üst tur için yaramayacak.

- Galatasaray'ın berabere kalması ve Manchester United'ın Bayern'i yenmesi halinde İngiliz devi turlayacak.

- Galatasaray'ın berabere kalması, Manchester United'ın puan kaybetmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

- Galatasaray'ın kaybetmesi, Manchester United'ın Bayern'i yenmesi durumunda ise Sarı-Kırmızılılar Avrupa'ya veda edecek.