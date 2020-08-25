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Haber Giriş: 25.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden 29.9 milyon euro

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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden 29.9 milyon euro
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Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon en çok para kazanan takım 134 milyon Euro ile PSG oldu. Galatasaray ise 29.9 milyon euro ile 26. sırada yer aldı.

Avrupa futbolunda 2019-20 sezonu önceki gün Bayern Münih ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi final maçıyla resmen sona erdi. Devler Ligi’ne grup aşamasından itibaren katılan takımların kazandığı paralar da belli oldu.

PSG, 134 milyon Euro ile en çok gelir elde eden takım olurken, Bayern Münih 129.9 milyon Euro ile ikinci, Barcelona 104.4 milyon Euro ile üçüncü oldu. Bu 3 kulübü Manchester City (99.3) ve Atletico Madrid (95.3) takip etti.

Grup aşamasında elenen temsilcimiz Galatasaray ise 29.9 milyon Euro gelir elde ederek, 32 takım arasında 26. sırayı aldı. En az kazanan kulüp ise 18.9 milyon Euro ile Slavia Prag oldu.

Galatasaraya Şampiyonlar Liginden 29.9 milyon euro

 

Galatasaraya Şampiyonlar Liginden 29.9 milyon euro

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