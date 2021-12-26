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Galatasaray'a Sacha Boey'dan müjdeli haber! Kontrollü bir şekilde...

#Sacha Boey#Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaraya Sacha Boeydan müjdeli haber Kontrollü bir şekilde...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'la oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Sacha Boey takımla çalışmalara başladı.

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Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası Son 32 Turu’nda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın son bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sacha Boey, antrenmanın son bölümünde kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Denizlispor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek.

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#Sacha Boey#Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası

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