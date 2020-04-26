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GeriFutbol Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! Ajax'ın kararını corona virüs değiştirdi
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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! Ajax'ın kararını corona virüs değiştirdi

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Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi! Ajax'ın kararını corona virüs değiştirdi
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Galatasaray'ın gözden çıkarttığı Ryan Babel için Hollanda ekibi Ajax kararını verdi.

Corona virüs nedeniyle Hollanda'da ligler iptal olurken takımlar, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. 

Mevcut puan durumunda birinci olmasına rağmen ligi şampiyon olarak tamamlayamayan Ajax ise Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel için kararını verdi.

Hollanda basınının haberine göre Ajax, daha önceden yolların ayrılmasına karar verdiği Babel için 'kalsın' raporu verdi.

CORONA VİRÜS KARARLARINI DEĞİŞTİRDİ

Corona virüs nedeniyle transfer yapmakta zorlanacak kulübün, bu yüzden Babel ile yollara devam etme kararı aldığı belirtildi.

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