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Galatasaray'a koronavirüs şoku! Kadın Basketbol Takımı'nda 6 isim...

#Galatasaray#Galatasaray Kadın Basketbol Takımı#Koronavirüs
Galatasaraya koronavirüs şoku Kadın Basketbol Takımında 6 isim...

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda gerçekleştirilen PCR testleri sonrasında 6 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

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Galatasaray Kulübü, Kadın Basketbol Takımı'nda 6 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve önlerinde oynayacakları 2 maçın bu sebeple ertelendiğini duyurdu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımıza uygulanan PCR testleri sonrasında 6 basketbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynayacağımız Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, takımımızdaki pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

Galatasaray Spor Kulübü

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#Galatasaray#Galatasaray Kadın Basketbol Takımı#Koronavirüs

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