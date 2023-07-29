'Galatasaray'a gitmek Joao Felix'e iyi gelir'

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Atletico Madrid 2019’da 127 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Joao Felix‘ten umduğunu bulamadı.

İspanyol yöneticiler, performansından memnun olmadıkları 23 yaşındaki futbolcuyu satış listesine koyarken Portekizli yıldızın adı Galatasaray ile anılıyor.

İspanyol As gazetesi, sarı kırmızılı yöneticilerin Joao Felix için 10 milyon Euro’luk kiralama bedelini ödemeye hazır olduğunu ileri sürdü.

MEIRA: "EL ÜSTÜNDE TUTULUR"

Portekiz basınından Record ise Galatasaray’ın eski futbolcusu Fernando Meira’nın vatandaşı ile ilgili sözlerine yer ayırdı.

2008-09 sezonunda sarı kırmızılı formayı giyen Meira, Record’a verdiği röportajda Felix’le ilgili olarak “Oyun sevincini ve tutkusunu geri kazanması için Galatasaray’a transer olması doğru seçenek. Kararı kendisi verecek ama gitmesi halinde Galatasaray’da el üstünde tutulacağını çok iyi biliyorum. Onun için güzel bir deneyim olur” değerlendirmesinde bulundu.

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