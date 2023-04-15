Galatasaray'a farklı kaybeden Kayserispor’dan kırmızı kart isyanı

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Bu pozisyonda Galatasaray defansının arkasına atılan topa koşan Mame Thiam, son adam durumundaki Victor Nelsson ile girdiği mücadelede yere düştü.

Kayserisporlular kırmızı kart itirazında bulunurken, hakem Mustafa Kürşad Filiz, VAR’daki Mustafa İlker Coşkun ile yaptığı görüşmenin ardından devam kararı verdi.

AFAD’A BAĞIŞ YAP EYT’DEN EMEKLi OL

Kayserispor, Galatasaray maçını yöneten hakem Mustafa Kürşad Filiz’e sert tepki gösterdi. Sarı kırmızılı kulübün basın sözcüsü Samet Koç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bu maçın hakemi olamazsın” dediği Filiz için şunları söyledi: “Bu maçtan aldığın parayı AFAD’a bağışla ve hatta EYT ye başvurup emekli ol, bir takımın kaderi ile oynayamazsın. Yazıklar olsun..!”