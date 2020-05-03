Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya gelen Mbaye Diagne'yi 5 milyon Euro'ya alan yok

Galatasaray, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'de büyük zarara uğrayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz yılın devre arasında Diagne'yi 13 milyon Euro'ya transfer etmiş ve bu transfer çok konuşulmuştu. Ancak gelinen noktada Senegalli golcü performansı nedeniyle değer kaybetti.

CORONAVİRÜS DE ETKİLİ OLDU

Sarı-kırmızılı Yönetimin Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Diagne'yi hem corona koşulları hem de kötü performansı nedeniyle 5 milyon Euro'ya elden çıkarmayı düşündüğü öğrenildi. Yönetim Diagne'yi 5 milyon Euro verene bile satmayı planlıyor ancak ortada şu an alıcı da yok. Senegalli yıldızın sürekli mental problem yaşaması da transferinde engel oluşturacak.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Galatasaray, golcüsü Diagne'yi Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiralamış ancak tecrübeli oyuncu teknik direktör ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. (Takvim)





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