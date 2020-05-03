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GeriFutbol Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya gelen Mbaye Diagne'yi 5 milyon Euro'ya alan yok
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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2020 - 10:03,Son Güncelleme:

Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya gelen Mbaye Diagne'yi 5 milyon Euro'ya alan yok

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Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya gelen Mbaye Diagne'yi 5 milyon Euro'ya alan yok
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Galatasaray, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Mbaye Diagne’yi 5 milyon Euro’ya elden çıkarmaya razı. Ancak şu an Diagne'yi isteyen herhangi bir kulüp yok...

Galatasaray, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'de büyük zarara uğrayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz yılın devre arasında Diagne'yi 13 milyon Euro'ya transfer etmiş ve bu transfer çok konuşulmuştu. Ancak gelinen noktada Senegalli golcü performansı nedeniyle değer kaybetti.

CORONAVİRÜS DE ETKİLİ OLDU
Sarı-kırmızılı Yönetimin Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Diagne'yi hem corona koşulları hem de kötü performansı nedeniyle 5 milyon Euro'ya elden çıkarmayı düşündüğü öğrenildi. Yönetim Diagne'yi 5 milyon Euro verene bile satmayı planlıyor ancak ortada şu an alıcı da yok. Senegalli yıldızın sürekli mental problem yaşaması da transferinde engel oluşturacak.

KADRO DIŞI KALMIŞTI
Galatasaray, golcüsü Diagne'yi Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiralamış ancak tecrübeli oyuncu teknik direktör ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. (Takvim)

Galatasaraya 13 milyon Euroya gelen Mbaye Diagneyi 5 milyon Euroya alan yok

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