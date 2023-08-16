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Galatasaray, Yusuf Demir ayrılığını açıkladı!

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#Transfer#Galatasaray#Yusuf Demir
Galatasaray, Yusuf Demir ayrılığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 19:07

Galatasaray, Yusuf Demir'in İsviçre ekibi Basel'e 1 yıllığına kiralık transfer olduğunu açıkladı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

YUSUF DEMİR'DEN VEDA MESAJI

Büyük Galatasaray Ailesi, hepiniz bildiği gibi, bu sene Galatasaray ile devam etmeyeceğim. Her saniye arkamda duran ve benim için en iyisini isteyen Galatasaray taraftarına sonsuza kadar teşekkür ederim. Gelecek sezon için başarılar diliyorum. Görüşmek üzere

Yusuf Demir, Galatasaray'da ne yaptı?

Geçen sezon başında 6 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Yusuf Demir, toplam 6 resmi maçta 129 dakika süre aldı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcu skor katkısı yapamadı.

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#Transfer#Galatasaray#Yusuf Demir

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