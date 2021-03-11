Galatasaray, Younes Belhanda'nın biletini kesti! 'Makama saygısızlığı affedemeyiz'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da Younes Belhanda ile yollar dün resmen ayrıldı. Sarı kırmızılılar resmi siteden “Sivas maçı sonrası kulübün imajına ve yöneticilerin saygınlıklarına zarar veren hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmelikleri’ne ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Belhanda’nın sözleşmesi derhal, tek taraflı ve haklı feshedilmiştir” açıklamasıyla kararı kamuoyuyla paylaştı. Belhanda’nın zeminle birlikte yönetimi eleştiren, “Normal olarak G.Saray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Hiç durmadan Twitter’da İnstagram’da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım” sözleri yeminli tercümanla noter huzurunda kayıt altına alındı.

MARKAYI KORUMALIYIZ

G.Saray Yönetimi acil bir toplantı yaptı. Bu zirvede başkan ve yöneticilerin “Biz görev için gelip geçici olabiliriz ama birinci önceliğimiz G.Saray makamı ve markasını korumak olmalı. Başkanlık yönetimi makamına hakareti kabul edemeyiz, affetmemeliyiz” fikrinde birleştikleri öğrenildi.

FIFA İÇİN DE HAZIRLIK

Ve Belhanda’nın sözleşmesinin feshedildiği dün saat 13.05’te yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Galatasaray ayrıca yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Belhanda’ya yıllık ücretinin yüzde 10’u kadar yani 335 bin Euro da para cezası kesti. Bu rakam, FIFA kuralları gereği bir kulübün keseceği maksimum rakam. G.Saray gerekirse FIFA’ya da gidip Faslı oyuncunun durumunu anlatacak. Daha önce taraftara küfretmesi, kulübe ihtar çekmesi, pandemide indirim yapmaması, futbol oynanmayan dönemlerde ücretini istemesi ve son olarak Sivas maçı sonrasındaki sözleri FIFA’ya aktarılacak.

BİR SORU 2 CEVAP

-Galatasaray'ın Belhanda kararını nasıl yorumluyorsunuz?

KANAT ATKAYA: ZÜLFİYARE DOKUNUNCA

Belhanda'nın gidişine veya gönderilişine ‘Doğrudur’ diyen de ‘Haksızlıktır’ diyen de kendini haklı çıkaracak sağlam argümanlar bulabilir. ‘Doğrudur’ diyenler elbette futbolcunun demeçlerinin sınırlı olması gerektiğini, kendisini ilgilendirmeyen veya yetki alanını aşan konulara girmemesini işaret edecektir. Disiplinsizlik belirtisi olarak algılanıp futbolcuya tepki verilmesini, ceza kesilmesini doğru bulacaktır, böyle diyenler. Doğru mu, doğru. Peki cezanın ağırlığı normal mi? Bence adaletsizlikten yakınılan şu günlerde bir futbolcunun yönetime ucu dokunan laf etti diye takımdan gönderilmesi fazlasıyla ağır bir karardır. Başka cezalar üretilebilirdi ancak lafın ucu zülfiyare dokundu mu, böyle oluyor demek ki... Bu arada Belhanda’nın gönderilmesine yol açan demecinin doğruluk payı var mı yok mu onu da ayrıca tartışalım. Yöneticinin bu kadar gündemde olduğu bir futbol dünyası gündemde olmaması gereken diğer futbol bileşenlerini de sahnede tutuyor. Bizim tuhaf futbol makinemiz böyle çelişkiler orantısızlıklar ve tuhaflıkları içinde bir düşüyor, bir kalkıyor. Belhanda’yı göndermek geride kalan futbolculara ve teknik ekibe nasıl etki edecek? Herhalde olumlu etki etmesini bekleyecek kadar saf biri yoktur.

UĞUR MELEKE: SON 5 YILIN EN İYİ KARARI

Ecnebilerin ‘controversial’ diye bir sözü var. Türkçe’de bire bir karşılığı bence yok, ihtilaflıtartışmalı diye çevirebiliriz. Ama elimde olsa İngilizce-Türkçe sözlükte controversial sözcüğünün karşısına Younes Belhanda yazmak isterdim! Belki de Süper Lig’e son yıllarda gelmiş en garip performansı ortaya koydu Faslı. 2 harika 90 dakika oynadıysa bunun bedelini başka 2 maçta ödetti. 2 asist yaptıysa 2 basit top kaptırıp gol yedirdi. Bence Belhanda iyi futbolcu ama realist değil. Basitçe kaptırdığı bir top için 8 arkadaşının geri koşmasından acı çekmiyor. Futbol bir takım sporu. Ve futbolda yalnız bir akbaba gibi davranamazsınız, bir kırlangıç sürüsü nizamında olmalısınız. Younes Belhanda keşke başka bir sporu seçseydi... Bireysel bir sporu. Takım sporları ona göre değil. Galatasaray’ın son 5 yılda aldığı en iyi karar bence bu

TESİSLERDE TAKIMA VEDA ETTİ

Sarı kırmızılılarda Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sarf ettiği sözler nedeniyle sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda kararın tebliğ edilmesi sonrasında Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi. Faslı futbolcu, burada takımla vedalaştı.