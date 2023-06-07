Galatasaray, Yiğit Emre Çeltik ile ilgileniyor

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Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına da hız kesmeden başladı.

Sarı-kırmızılılar, Polonya 2. Lig temsilcisi Podbeskidzie Bielsko’da oynayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik’i transfer etmek istiyor.

Scout ekibinin önerdiği futbolcular arasında yer alan Yiğit Emre için sarı-kırmızılı yöneticiler de harekete geçti.

Podbeskidzie Bielsko ile bu sezon 22 resmi karşılaşmada görev alan Yiğit Emre Çeltik, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Altınordu altyapısında yetişen genç futbolcu daha önce Hollanda takımı Fortuna Sittard’da forma giydi.

20 yaşındaki futbolcu, milli takımın alt yaş kategorilerinde de oynadı.