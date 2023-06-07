×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Yiğit Emre Çeltik ile ilgileniyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Yiğit Emre Çeltik
Galatasaray, Yiğit Emre Çeltik ile ilgileniyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 16:25

Galatasaray, Polonya ekibi Podbeskidzie Bielsko’da forma giyen genç futbolcu Yiğit Emre Çeltik ile ilgileniyor.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına da hız kesmeden başladı.

Sarı-kırmızılılar, Polonya 2. Lig temsilcisi Podbeskidzie Bielsko’da oynayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik’i transfer etmek istiyor.

Scout ekibinin önerdiği futbolcular arasında yer alan Yiğit Emre için sarı-kırmızılı yöneticiler de harekete geçti.

Podbeskidzie Bielsko ile bu sezon 22 resmi karşılaşmada görev alan Yiğit Emre Çeltik, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Altınordu altyapısında yetişen genç futbolcu daha önce Hollanda takımı Fortuna Sittard’da forma giydi.

20 yaşındaki futbolcu, milli takımın alt yaş kategorilerinde de oynadı.

Galatasaray, Yiğit Emre Çeltik ile ilgileniyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Yiğit Emre Çeltik

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat Psikolojik ve duygusal şiddet görüyor olabilirsiniz... Gaslighting’e maruz kaldığınızı nasıl anlarsınız

Dikkat! Psikolojik ve duygusal şiddet görüyor olabilirsiniz... Gaslighting’e maruz kaldığınızı nasıl anlarsınız?

#Gaslighting
Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

#Sağlık
Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın