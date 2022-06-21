Galatasaray, yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı

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Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle;

Yeni sezonu iple çeken Aslanlarımız, büyük taraftarıyla buluşacağı gün için sabırsızlanıyor!

Galatasarayımızın Süper Lig 2022-2023 Sezonu için kombine yenileme dönemi 22 Haziran 2022 saat 11.00 itibarıyla başlıyor.

22 Haziran ve 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek kombine yenileme döneminden 2019-2020 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız yararlanabileceklerdir.

GS Bonus kartlarına 3 veya 5 vade farksız; Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Nef Stadyumu Kombine ofisinden taksitli kombine alımlarında World, Axess, Bonus, Advantage, Paraf, Maximum, Ziraat Combo ve Card Finans platformlarına “3 taksit” için %5,9, “5 taksit” için %8,3 vade farkı uygulanacaktır.

Sadece passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamaya özel World ve Axess kart sahiplerine banka tarafından +3 taksit kampanyası yapılacaktır.

YÜZDE 5 EKSTRA İNDİRİM ŞANSI

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Süper Lig 2022-2023 sezonunda 15 maç ve üzeri sayıda katılım gösteren kombine sahibi taraftarlarımız; 2023-2024 sezonunda kombine yenileme indirimine ek olarak, %5 ekstra indirim hakkı kazanacaklardır.

ÖĞRENCİ KOMBİNE SATIŞI

• Galatasaray’ımızın 2022-2023 futbol sezonu sınırlı sayıdaki Öğrenci kombineleri 21 Temmuz Perşembe günü saat 09:00’da satışa çıkacak olup, 24 Temmuz Pazar günü saat 17.00’ da sona erecektir.

• 1997 – 2007 yılları arasında doğan öğrenci taraftarlarımız Kuzey Üst Tribünü kombinelerini %50 indirimli olarak 1.000 TL’den sadece Nef Stadyumunda yer alan Kombine Satış ofisinden satın alabileceklerdir.

• Öğrenci Tribünü kombineleri yalnızca 2022-2023 sezonunda geçerli olup sonraki sezon yenileme hakkı olmayacaktır.

• Öğrenci kombineleri sadece maçlık olarak kulübümüze devredilecektir.

• Galatasaray logolu Passolig kart sahibi olunması zorunludur.

Öğrenci Tribününde yer almak için gerekli evraklar;

1. e-Devlet üzerinden öğrenci olduğuna dair belge ya da olduğu okuldan alınmış öğrenci belgesi

2. Üzerinde TC kimlik numarasının yer aldığı öğrenci kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı

Kombine satış tarihleri aşağıdaki gibidir:

Kombine satış tarihleri :

Yenileme Dönemi

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22 Haziran (saat 11.00) - 4 Temmuz (saat 23.59)

Kombine ofisi çalışma saatleri

Hafta içi : 09.00-18.00

Hafta sonu: 10.00-17.00

Yer Değişikliği Dönemi

6-7-8-13-14 Temmuz

(8 Temmuz arife günü 09.00-12.00 arası yer değişikliği yapılacaktır)

Kombine ofisi çalışma saatleri

09.00-17.00

18 Temmuz Genel Satış Dönemi

Telefon: 444 1905

E-mail:gskombine@galatasaray.org

Passolig İletişim:

http://www.passolig.com.tr/iletisim

Tel: 0850 724 33 44