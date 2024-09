Galatasaray, Victor Osimhen transferini KAP'a bildirdi! İşte maliyeti...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'u 5-1 mağlup ederek milli araya giren Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

Pazartesi gecesi ani bir operasyonla İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, sağlık kontrolü ve son prosedürlerin tamamlanmasının ardından kendisini bir yıllığına Galatasaray'a bağlayan imzayı attı.

Nijeryalı futbolcu için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TRANSFER VİDEOSUNDA HEDEF 25. ŞAMPİYONLUK VE UEFA KUPASI

Galatasaray'ın Osimhen için hazırlanan transfer videosunda maskeli baloya, dansedenlerin şaşkın bakışları arasında gelen Osimhen, masada duran UEFA Avrupa Ligi kupasını işaret ederek 'We are the best' (En iyi biziz) diyor ve kendisiyle özdeşleşen maskesini kupanın yanına koyuyor. Videoda kupadan önce 25. şampiyonluk görüntüsü de yer alıyor.

NAPOLİ: 2027'YE UZATMA OPSİYONUMUZ VAR

Osimhen'in Galatasaray'a kiralık transfer olduğunu duyuran Napoli, Nijeryalı golcünün sözleşmesini 2027'ye uzatma opsiyonu konusunda da anlaştıklarını açıkladı.