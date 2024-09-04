Victor Osimhen'i öve öve bitiremediler: Sadece Galatasaray’a değil lige de değer katacak büyük bir yıldız

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Hürriyet yazarları ve efsanelere Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen’i sorduk.

UĞUR MELEKE: Osimhen, sadece 12 ay önce Dünya’nın en iyi santrforları arasında sayılan bir star. Bu son seneyi belki çok üst seviye geçirmedi ama Spalletti’nin gidişi, Napoli’deki düşüş, başkanla fikir ayrılıkları, Afrika Kupası gibi dikkate alınması gereken bir sürü faktör var orada. Üstelik o kupada da milli takımını finale kadar taşıdı. Napoli zor bir kent. Başkan Laurentiis, dünyanın en zor insanlarından biri. Osimhen’in de son 1 yılı orada zorlu geçti bence. Çalışkan bir sporcudur. Kuvvetlidir. Statik değildir, hep dolaşır ve etrafındakilere koşu kanalları açar. Golcülüğünü zaten herkes biliyor, darbeli kafa vuruşları ve arka direk koşuları ekstradır. Yanılmıyorsam 20 yaşından beri de her sezon muhakkak iki haneli skor yapıyor. Burada yalnızca 1 yıl kalsa dahi sadece Galatasaray’a değil, lige de değer katacak büyük bir yıldız.

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GÜNTEKİN ONAY: G.SARAY AVRUPA’NIN EN iYi 5 SANTRFORUNDAN BiRiNi ALDI

Osimhen; sadece Türkiye’de değil uluslararası tüm futbol dünyasında şaşkınlıkla karşılanan olağanüstü bir transfer hikayesi. Piyasa değeri 100 milyon Euro olan Chelsea’nin dahi transferi için çaba sarf edip de renklerine bağlayamadığı çok şaşırtıcı derecede sansasyonel bir transfer.

REAL’E GiTSE ŞAŞIRTMAZ

Napoli şampiyon olduğu 2023’te Serie A’da gol kralı olan, gücüyle, patlayıcılığıyla ve süratiyle savunmaların kolay kolay durdurabileceği bir oyuncu değil. Real Madrid’e gitse kimsenin şaşırmayacağı bir futbolcu Osimhen. G.Saray, Avrupa’nın şu anda en iyi 5 santrforundan birini aldı.

ENGİN KEHALE: OSiMHEN OCAK AYINA KADAR 20 GOLE ULAŞIRSA ŞAŞIRMAM

Osimhen, aynı İcardi gibi sevgiye çok ihtiyacı olan bir zamanda geliyor Galatasaray’a. Napoli’nin başkanı Aurelio De Laurentiis ile olan sorunları, kulübün TikTok hesabından paylaşılan alaycı postlar derken kulüp ile arasındaki sevgi bağı tamamen kopmuştu. Evet, bir istikrar sıkıntısı var. Kariyerinde 27 maçtan fazlasını oynadığı sezon sayısı sadece bir. Fakat sahada olduğunda ve takım onu beslediğinde, o gerçekten bir canavar.

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iCARDi VE BATSHUAYi’NiN BiRLEŞiMi

Sarı kırmızılılarda ne kadar kalır onu bilmiyoruz ama Nijeryalı gibi bir oyuncuyu izlemenin keyfine varmamız lazım. İcardi’nin bitiriciliğiyle Batshuayi’nin yıpratıcılığının bir birleşimi Osimhen. Okan Buruk nasıl bir yapıda kullanır tahmin etmesi kolay değil ancak sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da onunla birebir baş edebilecek savunmacı sayısı belki bir elin parmakları kadar az. Ocak ayına kadar tüm kulvarlarda 20 gole ulaşırsa şaşırmam.

METİN TEKİN: ÇOK iYi BiR SANTRFOR GELDi

Osimhen transferiyle ilgili burada 2 görüş var. Eldeki güçlü santrforun gönderilişi ve çok iyi bir santrforun gelişi...

ÜMİT KARAN: KISKANILACAK BiR DURUMU YOK

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Santrforlar genelde birbirini kıskanır ama Victor Osimhen kıskanılacak durumu yok. Tam bir golcü oyuncu.

MUSTAFA KOCABEY: ZIMBA GiBi BiR GOLCÜ GELDi

Müthiş bir santrfor. Zımba gibi golcü geldi. Sadece Türkiye değil, Avrupa bu golcüyü izleyecek.