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Galatasaray ve Fenerbahçe'den Zaniolo'ya yakın takip! İstanbul'a gelmek istiyor ama Roma...

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#Transfer#Galatasaray#Zaniolo
Galatasaray ve Fenerbahçeden Zanioloya yakın takip İstanbula gelmek istiyor ama Roma...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 14:44

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın 23 yaşındaki on numarası Nicolo Zaniolo, futbol hayatına İstanbul'da devam etmek istiyor. DHA’nın kulüp kaynaklarından edindiği bilgiye göre Roma, oyuncusunu kiralık olarak değil, bonservisle göndermeye sıcak bakıyor.

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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılacak. Bu sezon ligde 13 maçta boy gösteren 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İki takımda Zaniolo'yu kadrosuna katmak isterken; Roma, oyuncusunu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmıyor. Avrupa'da transfer dönemi devam ederken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, oyuncu için 30 milyon Euro teklif etmiş, ancak Zaniolo, kümede kalma mücadelesi veren İngiliz ekibine gitmek istememişti.

Öte yandan Roma, oyuncu için 30 milyon Euro ve altındaki teklifleri kabul etmeyecek. Zaniolo'nun transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşme halinde olan İtalyan ekibi, oyuncuyu kesinlikle kiralık olarak göndermek istemiyor.

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ZANIOLO İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR

Öte yandan 23 yaşındaki on numara, İngiltere'den gelen teklifi reddetti. Oyuncu, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Süper Lig'de İstanbul ekiplerinde forma giymeyi fırsat olarak gören Zaniolo, Roma'da kalmak istemiyor.

FABRIZIO ROMANO: SADECE GALATASARAY

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Zaniolo ile yaptığı paylaşımda yıldız futbolcunun şu anda yalnızca Galatasaray ile görüştüğünü ve transfere sıcak baktığını söyledi. Galatasaray ile Roma arasındaki görüşmeler Pazartesi günü devam edecek.

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#Transfer#Galatasaray#Zaniolo

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