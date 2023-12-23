Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'den dikkat çeken kıyaslama! En iyi teknik direktör, Ferdi - Boey, Fenerbahçe - Galatasaray...

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Türkiye'ye 2013 yılında Kasımpaşa formasıyla adım atan Ryan Babel, Al-Ain ve Deportivo La Coruna maceralarının ardından 1 Ocak 2017'de Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Siyah - beyazlılarda geçirdiği 2 sezondan sonra ise Fulham'a giden Hollandalı futbolcu, 1 Temmuz 2019'da Galatasaray'a imza atmıştı. Son olarak ise Galatasaray'dan Eyüpspor'a bedelsiz şekilde transfer olan Babel, İstanbul ekibinden de eylül ayında ayrılmıştı.

Şu anda serbest statüde bulunan 37 yaşındaki futbolcu, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Babel ayrıca çalıştığı en iyi antrenörleri de sıraladı.

İşte Babel'in Tivibu Spor'a yaptığı açıklamadan öne çıkanlar;

"ŞANSLAR 50-50 AMA UMARIM GALATASARAY KAZANIR"





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Soru: "Derbi hakkında ne düşünüyorsun?"

Ryan Babel: "Bu sezon iki takımda çok iyi oynuyor. Çok iyi takımları var. Çok iyi antrenörleri ve oyuncuları var. Umarım Galatasaray kazanır. Ama ikisi arasında kazanma şansları yüzde 50-50. Kadıköy, oynamak için zor bir yerdir. Özellikle derbilerde zordur. Fenerbahçe taraftarı takımının arkasında olacak. Galatasaray için iş daha zor hale gelecek. Deplasmanda oynamak böyle bir derbide her zaman farklı olur. Umarım Galatasaray'ı negatif olarak etkilemez. Sonuçta bir futbol taraftarı olarak güzel bir maç izlemek istiyorum."

"FERDİ, BOEY'DEN DAHA YETENEKLİ"

Soru: "Ferdi - Sacha Boey arasında kimi tercih edersin?"

Ryan Babel: "Ferdi'nin nasıl geliştiğini görmek güzel oldu. Normalde bir hücum oyuncusuydu. 21 yaş altında Hollanda'da da oynamıştı. Biraz takip etmiştim. Kariyerinin nasıl geliştiğini gördüm. Şu anda bek olarak harika bir iş çıkartıyor. Bence yetenek olarak Sacha Boey'den çok daha yetenekli. Sacha Boey çok iyi bir oyuncu ama onun geldiği yeri gördüğünüzde son iki sezonda çok iyi iş çıkardı. Öncesinde çok fazla sakatlık ve istikrar sorunu yaşadı."

"EN İYİSİ FATİH TERİM"

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Soru: "Çalıştığın en iyi antrenör kimdi?"

Ryan Babel: "Türkiye'de çalıştığım en iyi teknik direktör bence Fatih Terim. İkinci sıraya Arda Turan, üçüncü sıraya Şenol Güneş'i söylerim."