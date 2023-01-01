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Galatasaray ve Beşiktaş, Okaka transferinde karşı karşıya!

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#Transfer#Galatasaray#Beşiktaş
Galatasaray ve Beşiktaş, Okaka transferinde karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 11:23

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına az bir zaman kala transfer haberlerinin hızı artmaya başladı. İtalyan basınının iddiasına göre Galatasaray ve Beşiktaş, Başakşehir'in golcüsü için transfer yarışına girişti.

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Süper Lig'de 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine geri sayım sürerken kulüpler de çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Tuttomercato'nun haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, Başakşehir forması giyen Stefano Okaka ile ilgileniyor. İki büyük kulübün yanı sıra Adana Demirspor'un da Nijerya asıllı İtalyan futbolcunun durumunu takip ettiği ifade edildi.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'de bu sezon 25 resmi maça çıkan Okaka, 6 gol atıp 2 asist yaptı. Geen sezon ligde 31 maçta 12 gol ve 3 asistle oynayıp yıldızını parlatan 33 yaşındaki golcü futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray ve Beşiktaş, Okaka transferinde karşı karşıya

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#Transfer#Galatasaray#Beşiktaş

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