Galatasaray, Türkiye Kupası'na veda etti! Alanyaspor 3 golle kazandı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanan Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Akdeniz ekibinin gollerini 30 ve 48. dakikalarda Babacar, 41. dakikada Salih Uçan kaydetti.

Galatasaray, 83. dakikada Mostafa Mohamed ile farkı 2'ye indirdi. Son sözü ise 90+4. dakikada Gedson Fernandes söyledi.

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor-Antalyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Davidson, meşin yuvarlağı yerden altıpasa gönderdi. Hiç kimsenin dokunamadığı top ters köşedeki Efecan Karaca'ya geldi. Bu oyuncu, pasını yakınında olan ve açısı daha iyi olan Salih Uçan'a çıkardı. Salih'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

31. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Kaleci Marafona'nın degajında ileride tek başına topu alan Babacar, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Karşısına gelen Marcao'dan sıyrılan Senegalli futbolcu yakın köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

33. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında bekletmeden şutunu çeken Mustafa Muhammed, topu ters kanattan auta attı.

42. dakikada Alanya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen konuk takım atağında Davidson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Salih Uçan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direk dibinden ağlara gönderdi: 0-2.

46. dakikada Alanyaspor'da Tayfır Bingöl Marcao'un müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı düdüğünü çaldı

48. dakikada topun başına geçen Babacar penaltı vuruşunu filelere gönderdi

72. dakikada Galatasaray Yedlin ile sağ kanattan geldi. Amerikalı oyuncunun ortasına Onyekuru vurdu, önce Marafona ardından Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı

82. dakikada Gedson'un sert şutunu Marafona çıkarırken top Mostafa'nın önünde kaldı. Mısırlı oyuncu topu ağlara göndermeyi başardı

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed.

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

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