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Galatasaray Transfer Haberleri | Göztepe, Jimmy Durmaz'ı transfer etmek istiyor!
Göztepe, Galatasaray’da önümüzdeki sezon düşünülmeyen Jimmy Durmaz’ı kadrosuna katmak istiyor.
Sezon sonunda Galatasaray’dan gönderilmesi düşünülen isimlerden Jimmy Durmaz’a talip çıktı.
İzmir temsilcisi Göztepe, bonservis talep edilmemesi durumunda tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik patron Fatih Terim’in bu konudaki son kararını bekliyor. (Fanatik)
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